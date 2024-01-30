Глава ГУР признал продвижение российских войск в зоне СВО Глава ГУР Буданов: ВС РФ успешно продвигаются, в том числе под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Подразделения российских войск успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под Авдеевкой, сообщил в эфире телеканала «Рада» руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он также отметил, что ВСУ с ноября 2023 года находятся в обороне.

К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось, — сказал Буданов.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на Купянском, Кременском, Артемовском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав видеозаписи с линии фронта, опубликованные в Сети.

В свою очередь политолог Дмитрий Раевский допустил, что 2024 год станет переломным для России в зоне специальной военной операции на Украине. Комментируя ситуацию, эксперт подчеркнул, что российские войска в условиях сухих дорог смогут сделать прорыв. Он отметил, что среди бойцов ВСУ преобладают пожилые и женщины, которые не могут держать оборону.