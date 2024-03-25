ВС РФ поразили места скопления бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за сутки уничтожили до 110 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, удары наносились бомбардировочной авиацией и артиллерией.

Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки, — уточнил военный.

Кроме личного состава ВСУ, российские военные за сутки поразили БМП, бронетранспортер и противотанковую пушку «Рапира». ВС РФ также уничтожили пять единиц автомобильной техники и два БПЛА самолетного типа.

Ранее Минобороны информировало, что военные ВС РФ уничтожили гаубицу М777 американского производства, а также артиллерийский расчет украинской диверсионно-разведывательной группы. Техника и живая сила противника были ликвидированы в приграничном с Украиной районе Белгородской области, добавили в ведомстве. Цели находились в лесном массиве. Они были выявлены в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы.