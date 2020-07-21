Врио губернатора представят правительству Хабаровского края 21 июля

https://static.news.ru/photo/49143efa-caf3-11ea-958a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Назначенный главой РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв будет представлен региональному правительству 21 июля, сообщает пресс-служба администрации края.

В 14:00 (07:00 мск) врио будет представлен министрам правительства, — цитирует сообщение ТАСС.

Представление будет проходить в здании правительства, по данным источников, врио представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. В этот же день Путин предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, депутаты городской думы Хабаровска выразили надежду на конструктивный диалог с назначенным врио губернатора Михаилом Дегтярёвым. По словам заммэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Дениса Митрофанова, власти надеются, что взаимодействие с Дегтярёвым будет направлено на улучшение города.