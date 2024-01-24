«Время сейчас такое»: Поддубный о подвиге летчиков Ил-76 Поддубный назвал подвигом действия летчиков рухнувшего под Белгородом Ил-76

Фото: МО РФ

Российские летчики, управлявшие военным бортом Ил-76, совершили подвиг, заявил в Telegram-канал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, сейчас «такое время», когда люди каждый день становятся свидетелями геройства российских бойцов.

Наши летчики увели горящий борт от населенного пункта. И это подвиг. Время сейчас такое, что мы каждый день становимся свидетелями подвигов русских воинов. Но каждый этот подвиг — огромная ценность для российского народа и нашей истории. И эти подвиги надо скрупулезно собирать и вкладывать в память детей и внуков. Как делали наши деды и отцы, — написал военкор.

Ранее депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Лантратова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что после попадания украинских ракет летчики Ил-76 вместо того, чтобы использовать секунды на собственное спасение и выпрыгнуть с борта с парашютами, развернули борт от населенного пункта. Депутат подчеркнула, что таким образом пилоты пытались избежать жертв среди мирных людей.