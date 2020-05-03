Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/69273576-8d3b-11ea-8288-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.spb.ru

В павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге открыт временный госпиталь. Он уже принял на лечение первых пациентов — это 24 больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции.

В инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн в «Ленэкспо» проходят лечение больные с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома, — цитирует РИА Новости администрацию губернатора города.

Отмечается, что павильон предоставлен городу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. При этом структуры Газпрома будут обеспечивать работу коммуникаций, уборку и охрану территории.

Как писал NEWS.ru мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном переформатировании московских торговых центров, спорткомплексов и ВДНХ в стационары для больных коронавирусом.