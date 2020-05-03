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Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

15:33, 03 мая 2020
Фото: gov.spb.ru

В павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге открыт временный госпиталь. Он уже принял на лечение первых пациентов — это 24 больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции.

В инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн в «Ленэкспо» проходят лечение больные с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома,цитирует РИА Новости администрацию губернатора города.

Отмечается, что павильон предоставлен городу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. При этом структуры Газпрома будут обеспечивать работу коммуникаций, уборку и охрану территории.

Как писал NEWS.ru мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном переформатировании московских торговых центров, спорткомплексов и ВДНХ в стационары для больных коронавирусом.

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