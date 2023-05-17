Врачи в Приморье борются за жизнь двух детей, впавших в кому после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи в Приморском крае борются за жизнь мальчика и девочки, пострадавших при наезде на них легкового автомобиля в городе Лесозаводске, дети впали в кому, сообщили KP.RU в краевом Минздраве. По информации полиции, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил школьников 12 и 13 лет.

Два несовершеннолетних пациента доставлены в больницу Лесозаводска. В настоящий момент одного ребенка прооперировали, второй сейчас в операционной. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, — рассказали в Минздраве.

Издание уточняет, что ДТП произошло днем 17 мая на улице Ленинской. На момент публикации мальчик и девочка впали в кому из-за полученных травм.

В пресс-службе Управления МВД по Приморскому краю добавили, что за рулем автомобиля находился 20-летний местный житель, за нарушение ПДД он привлекался к административной ответственности один раз. Дорожное покрытие в момент ДТП было сухим, уточнили в полиции. Расследование происшествия находится на контроле прокуратуры. Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на севере Москвы водитель Mercedes сбил на дороге 11-летнюю школьницу, сообщили в прокуратуре столицы. Девочка доставлена в больницу с травмами.