Водитель Mercedes сбил 11-летнюю школьницу на севере Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в Лианозовском проезде водитель Mercedes сбил на дороге 11-летнюю школьницу, сообщили в прокуратуре столицы. Девочка была доставлена в больницу с травмами. По факту произошедшего проводится проверка. В Сети появились кадры ДТП.

В Лианозовском проезде водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. 11-летняя девочка госпитализирована. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель во время парковки автомобиля переехал сидевшего у лужи ребенка. Автомобилист рассказал, что просто не заметил мальчика, мать которого в это время находилась на остановке и разговаривала по телефону. Он отметил, что рядом с местом, где произошло ДТП, находится небольшой пригорок, из-за которого ребенка не было видно. В результате мальчик отделался царапинами и легким шоком.