Врач вытолкала жительницу Сахалина из машины скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фельдшер выгнала из машины скорой помощи жительницу Сахалина, пытавшуюся сопроводить своего внука, сообщает Telegram-канал «Ворона Карловна». По его данным, фельдшер оттолкнула пенсионерку ногой. Источники канала также обвиняют сотрудницу в том, что она не согрела и не обработала руки перед контактом с ребенком.

Конфликт между фельдшером и пенсионеркой возник в селе Санаторном. Отмечается, что мать двоих детей отправилась в областной центр по делам, оставив их с бабушкой. Позднее женщина вызвала скорую помощь, заметив у годовалого мальчика признаки недомогания. Она попыталась сопроводить внука, однако ее так и не пустили в карету скорой помощи.

Позднее представители областного министерства здравоохранения отреагировали на данное сообщение. По их словам, которые приводит агентство Citysakh.ru, пенсионерка демонстрировала агрессивное поведение и вмешивалась в работу фельдшера. После этого женщине было отказано в сопровождении внука. В ведомстве подчеркивают, что медицинский специалист действовала в соответствии с регламентом, обвинения в необработке рук не соответствуют действительности.

Как сообщалось ранее, в Саратове перевернулась машина скорой помощи. Происшествие произошло на Кумысной поляне напротив лагеря «Дубки». Медицинская помощь понадобилась фельдшеру и сопровождающему пациента.