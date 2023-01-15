Возросло число пострадавших при взрыве боеприпасов в Белгородской области ТАСС: число пострадавших при взрыве боеприпасов под Белгородом выросло до 15

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что число пострадавших военнослужащих при взрыве боеприпасов в здании бывшего дома культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области увеличилось до 15. По данным агентства, погибших по-прежнему трое. Минобороны России до сих пор не комментировало эту информацию.

По уточненным данным, трое военнослужащих погибли, еще 15 пострадали, — сказал собеседник ТАСС.

Как рассказал источник агентства, причиной взрыва стало неосторожное обращение со снарядами.

15 января Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории Дома культуры в воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения, площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв на территории воинской части устроил военнослужащий из Свердловской области. По данным канала, он взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Как писала Baza, после взрыва в здании сельского Дома культуры, где находились военнослужащие, начался пожар, который тушили около четырех часов. По сведениям канала, на территории части еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.