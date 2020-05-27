Возобновление работы премиум-такси Wheely в Москве признали незаконным

https://static.news.ru/photo/ad9951ca-a006-11ea-8495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wheely/facebook.com

Столичная прокуратура признала деятельность премиум-такси Wheely нарушающей требования введённого в городе режима повышенной готовности. Сервис возобновил работу, не представив соответствующую информацию в контрольные органы. По мнению прокуроров, это может отразиться на эпидемиологической ситуации в городе и поставить под угрозу безопасность граждан, пользующихся их услугами. Транспортный комплекс Москвы уже выразил готовность помочь компании устранить несоответствия.

По фактам выявленных нарушений Мещанская межрайонная прокуратура внесла руководителю организации представление об их незамедлительном устранении, — говорится в сообщении московской прокуратуры.

В случае неисполнения представления прокуратуры работа такси будет приостановлена.

Как писал NEWS.ru, общее число нарушений правил дорожного движения водителями такси в Москве снизилось в два раза в апреле по сравнению с показателями марта. Как следует из сообщения столичного департамента транспорта, несмотря на снижение числа нарушений ПДД таксистами, в целом с начала года участились случаи аварий со смертельным исходом — на 40% за период с января по апрель. Также московские водители в этот период стали чаще превышать разрешённый скоростной порог. В дептрансе отметили, что в настоящее время таксопарки столицы осуществляют 330 тысяч поездок на 48 тысячах автомобилей в день. Москва-Сити является самым популярным местом окончания поездок на такси.