Московские таксисты стали реже нарушать ПДД

https://static.news.ru/photo/0dc96e1a-9cf9-11ea-a6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число нарушений правил дорожного движения водителями такси в Москве снизилось в два раза в апреле по сравнению с показателями марта.

Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своём Telegram-канале. Как следует из сообщения, несмотря на снижение числа нарушений ПДД таксистами, в целом с начала года участились случаи аварий со смертельным исходом — на 40% за период с января по апрель. Также московские водители в этот период стали чаще превышать разрешённый скоростной порог.

В дептрансе отметили, что в настоящее время таксопарки столицы осуществляют 330 тысяч поездок на 48 тысячах автомобилей в день. «Москва-сити» является самым популярным местом окончания поездок на такси.

Как ранее сообщал NEWS.ru, московский дептранс обратился в прокуратуру с просьбой проверить сервис премиум-такси Wheely на предмет невыполнения указа мэра Сергея Собянина.