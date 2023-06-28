Воспитательница детского сада пинала ребенка-инвалида по голове Воспитателя детского сада в Нижнем Тагиле обвинили в избиении мальчика-инвалида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле воспитательницу детского сада для детей с инвалидностью обвинили в жестоком обращении с малышами, пишет E1.ru. По словам одной из матерей, педагог пинала ее сына по голове, после чего она решила обратиться в суд.

Первый раз другая мама увидела, как мой сын лежит на полу и воспитательница ногами пинает его в голову. <...> Потом нянечка увидела ту же самую историю — воспитательница во время сна бьет не только моего сына, но и другую девочку, — рассказала мать ребенка-инвалида.

Женщина утверждает, что теперь ее сын бьет себя по голове во время еды и она не может его отучить. Из-за особенностей здоровья мальчик не может разговаривать, он был записан в коррекционную группу для умственно отсталых детей.

Нянечка, которая выступила свидетелем в суде, рассказала, что до этого пять лет работала в другом садике и никогда не видела подобного. По ее словам, когда детей укладывали спать, мальчика били, чтобы он не вставал с кровати. А когда этот ребенок лежал на полу, воспитатель пинала его по голове и телу.

Нам стали объяснять, что иначе никак с этими детьми не справиться, — сообщила няня.

Другая мать рассказала, что своими глазами видела, как воспитатель пинала этого мальчика по голове. Женщина сообщила, что педагог била и ее ребенка тоже, о чем сын рассказал ей спустя полгода, один раз у мальчика от удара остался синяк на носу.

Ранее в Нижнем Новгороде воспитателя-педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Как установило следствие, мужчина в течение нескольких лет домогался детей во время тихого часа, пока в октябре 2021 года не был задержан.