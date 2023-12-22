Восемь человек смогли выбраться из горящего склада мясокомбината в Химках

Фото: МЧС РФ

Склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках, сообщает МЧС России. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на 200 квадратных метров. Восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 68 человек личного состава и 25 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Пресс-служба МЧС России по Московской области в комментарии NEWS.ru уточнила, что возгорание произошло в поселке Лунево. Открытое горение было ликвидировано спустя менее чем шесть часов после начала пожара.

В 03:32 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, поселок Лунево, улица Гаражная, дом 1б. Наблюдалось горение фасада. В 06:34 — локализация пожара на площади 200 кв. м, в 09:56 — ликвидация открытого горения, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире в Сафоново Смоленской области. Трагедия случилась ночью, когда жильцы спали. В результате происшествия двое человек погибли.