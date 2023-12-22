Два человека погибли при пожаре в Смоленской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли в результате возгорания квартиры в Сафоново Смоленской области, сообщает МЧС РФ. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме, когда люди спали.

В Сафоново загорелась квартира в пятиэтажке. Жильцы крепко спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком. В огне пожарные МЧС России нашли трех жильцов: один передан медикам, двое, к сожалению, погибли, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении участвовали 10 спасателей и три единицы специальной техники. В настоящее время огонь потушен.

Ранее два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожар удалось потушить в течение получаса, в борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом на хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.