Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нижегородской области, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Среди пострадавших один ребенок.

Сегодня в 18:30 поступило сообщение о транспортной аварии в Балахнинском м. о. Недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье — Дзержинск. Восемь человек, в том числе один ребенок, направлены на амбулаторное лечение, — сказано в сообщении.

В ДТП пострадали пассажиры автобуса и его водитель. Спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.

Ранее в Москве погиб один человек в результате столкновения двух автомобилей на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Водитель одной из машин скончался на месте. Авария случилась, потому что «Хавал» врезался в остановившуюся «Ауди».

Также 22 июля в Москве пострадали два человека после лобового столкновения иномарки «Хавал» с такси. Отмечается, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура сообщила, что 22-летний водитель автомобиля «Хавал» ехал по встречной полосе Третьего транспортного кольца.