Два человека пострадали в результате столкновения иномарки с такси в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Два человека пострадали в Москве в результате лобового столкновения иномарки «Хавал» с такси, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, водитель «Хавал» находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших после аварии доставили в больницу. На данный момент проводится расследование всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля «Хавал» и пассажирка такси 1983 г.р. госпитализированы, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство отмечает, что 22-летний водитель «Хавал» двигался по встречной полосе движения на Третьем транспортном кольце и совершил столкновение с такси.

Ранее 15 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала — Ростов и КамАЗа в Кабардино-Балкарии. Движение на участке автодороги «Кавказ» с 471-го км + 287 м по 472-й км + 505 м перекрыто, причины дорожной аварии выясняются. Пострадавшие доставлены с различными травмами в клиническую больницу города Нальчика, с ними работают психологи ГУ МЧС России по региону.

До этого в Краснодарском крае три легковых автомобиля и один грузовой попали в ДТП. Жертвой аварии стал один человек и еще семеро получили различные травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.