Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за снегопада

Спасатели перекрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада, сообщает ОТР. В связи с этим свыше 200 грузовых машин скопились на границе Северной Осетии и Грузии — на пропускном пункте в Верхнем Ларсе.

Снег расчищают на стороне Грузии, в то время как на территории России осадков нет. Пока неизвестно, когда трассу снова откроют, ситуацию осложняет сильный ветер. В ближайшее время для водителей подготовят пункт обогрева.

Также с утра из-за опасности схода лавин МЧС запретило движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию и Россию. Проезд ограничен на участке от Рокского тоннеля до посёлка Бурон.

Ранее 30-сантиметровые сугробы пообещал москвичам ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец к понедельнику, 27 декабря. Он добавил, что за ночь на 19 декабря на базовой метеостанции ВДНХ сугробы выросли с 17 до 23 см. Обычно в это время года высота снежного покрова не превышает 15 см.

В связи с ухудшившимися погодными условиями автолюбителей призвали к внимательности, а также к соблюдению дистанции и скоростного режима. Их просят не допускать резких манёвров и не отвлекаться на телефон. А по возможности стоит отказаться от поездок на личном автотранспорте, сообщает дептранс.