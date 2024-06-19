Во Владивостоке вынесли приговор американскому военному Военный из США Блэк получил срок в России за кражу и угрозу убийством

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Гордон Блэк

Суд во Владивостоке приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС. Мужчину обвиняют в краже у местной жительницы 10 тысяч рублей и угрозе убийством.

Наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу, — заявили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу. Адвокат американца Инга Кириченко выразила намерение обжаловать вердикт суда в отношении своего подзащитного.

Ранее на втором заседании Первомайского районного суда Владивостока Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке. Он частично признался в краже денежных средств, но подчеркнул, что умысла не было. Мужчина утверждал, что взял деньги после драки, которую пострадавшая спровоцировала сама.

Американец рассказал, что познакомился с Александрой в октябре 2022 года в интернете. В то время оба находились в Южной Корее и прожили вместе 1,5 года. В настоящий момент пара рассталась. По словам военного, в день драки девушка была расстроена и спровоцировала ссору на бытовой почве, обзывала его и издевалась, ударила под левый глаз.