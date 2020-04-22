Власти Владимирской области отрицают «просрочку» аппаратов ИВЛ в больнице

Администрация Владимирской области не поставляла в больницу региональной столицы просроченные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), о которых проинформировала прокуратура. Об этом заявили местные власти.
В официальном сообщении сказано, что в медучреждениях используются только полностью пригодные аппараты для поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью.
Отмечается также, что часть техники была предложена владимирским медикам благотворителями, однако она оказалась предназначена для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не принята,
В заявлении утверждается, что департамент здравоохранения региона не закупал аппараты для инфекционного отделения горбольницы, а передислоцировал их из других медучреждений.
Ранее, как писал NEWS.ru, прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу аппаратов ИВЛ, срок годности которых истёк 15 лет назад. Как полагают в надзорном ведомстве, инфекционное отделение получило 50 приборов на сумму 6 млн рублей.
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