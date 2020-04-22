Власти Владимирской области отрицают «просрочку» аппаратов ИВЛ в больнице

https://static.news.ru/photo/7e6a6fdc-8478-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Администрация Владимирской области не поставляла в больницу региональной столицы просроченные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), о которых проинформировала прокуратура. Об этом заявили местные власти.

В официальном сообщении сказано, что в медучреждениях используются только полностью пригодные аппараты для поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью.

Отмечается также, что часть техники была предложена владимирским медикам благотворителями, однако она оказалась предназначена для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не принята, передаёт РИА Новости.

В заявлении утверждается, что департамент здравоохранения региона не закупал аппараты для инфекционного отделения горбольницы, а передислоцировал их из других медучреждений.

Ранее, как писал NEWS.ru, прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу аппаратов ИВЛ, срок годности которых истёк 15 лет назад. Как полагают в надзорном ведомстве, инфекционное отделение получило 50 приборов на сумму 6 млн рублей.