Прокуратура нашла в больнице Владимира просроченные аппараты ИВЛ

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Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу региональной столицы аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), срок годности которых истёк 15 лет назад. Техника предназначалась для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Поставка была осуществлена в начале апреля. В общей сложности инфекционное отделение больницы получило 50 аппаратов «Фаза-5НР» на сумму 6 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство. Сопроводительные документы и регистрационные удостоверения на них отсутствовали. При этом специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппаратура не проходила.

Помимо этого, для полноценного обеспечения искусственной вентиляции лёгких на технике этой модели требуется анестетик, который не используется уже более 15 лет.

Уголовное дело прокуратура сочла необходимым возбудить по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238.1 УК РФ «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».

Ранее NEWS.ru писал, что представители 45 стран мира заказали у Ростеха более чем 28 тысяч аппаратов ИВЛ. Поставки оборудования за рубеж предполагается начать в июне.