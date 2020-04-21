Ростех получил заявки на экспорт аппаратов ИВЛ

Более чем 28 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) заказали у Ростеха представители 45 стран мира. Поставки оборудования для лечения коронавирусной инфекции за рубеж в госкорпорации начнут не раньше июня.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты будут поставлять в Россию комплектующие, необходимые для производства аппаратов ИВЛ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Он отметил, что заключён контракт с американскими партнёрами на поставку датчиков потока воздуха.
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