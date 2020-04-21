Ростех получил заявки на экспорт аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/4c0f408a-8392-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН"Москва"

Более чем 28 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) заказали у Ростеха представители 45 стран мира. Поставки оборудования для лечения коронавирусной инфекции за рубеж в госкорпорации начнут не раньше июня.

Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что аппараты ИВЛ пойдут на экспорт после того, как будет выполнен заказ правительства РФ. В настоящий момент мощности корпорации ориентированы на решение государственных задач и покрытие внутреннего спроса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты будут поставлять в Россию комплектующие, необходимые для производства аппаратов ИВЛ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Он отметил, что заключён контракт с американскими партнёрами на поставку датчиков потока воздуха.