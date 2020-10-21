Власти Санкт-Петербурга начали отзывать у организаций QR-коды

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Пользователи выложили видеозапись с задержанием мужчины и женщины в центре Казани, сообщает inkazan.ru . Очевидцы рассказали, что мужчина зашёл в бистро, чтобы купить пиццу ребёнку и жене. В заведении находились полицейские, которые вышли сразу за ним и скрутили мужчину, заявив, что тот вёл себя неадекватно. Его жене люди в форме угрожали пистолетом.

Башкирия

В Башкирии суд обязал экс-сотрудника уголовного розыска вернуть в казну государства 2,4 млн рублей. Как пишет mkset.ru , мужчина и его супруга не смогли доказать, что это заработанные ими деньги.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде жители жалуются на стихийную стоянку машин такси, пишет newsnn.ru . Автомобили занимают почти всю дорогу вдоль одной из улиц, не оставляя места для парковки местным жителям. В сервисе журналистам отказались комментировать ситуацию, отметив, что предоставят информацию только полиции.

Удмуртия

В Удмуртии остро стоит вопрос с выдачей квартир детям-сиротам. Как отмечают журналисты udm-info.ru , многие квартиры получат только к пенсии. В настоящее время в очереди стоят почти 4000 человек, а вот квартир в год для них закупают чуть больше 100.

Ростовская область

В Ростовской области мужчина застрелил домашнюю козу соседки на глазах у ребёнка. Как пишет rostovgazeta.ru , оружие у мужчины изъяли, а по факту произошедшего полиция назначила проверку.

Приморье

pixabay.com

Во Владивостоке местная предпринимательница уже несколько лет борется за право сделать ремонт в 29-метровом помещении, пишет vostokmedia.com . Против каких-либо изменений в облике здания выступает мэрия дальневосточной столицы.

Омская область

На «убитой» омской трассе поставили знак, что она отремонтирована. Как пишет gorod55.ru , работы якобы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По словам местных жителей, участок, рядом с которым установили щит, вообще не ремонтировали, а где-то дороги попросту нет.

Оренбургская область

Из оренбургских аптек навсегда убрали ртутные термометры. Как пишет 56orb.ru , исчезновение привычных градусников связано с тем, что Россия шесть лет назад присоединилась к Минаматской конвенции о ртути, о чём напомнили в областном Минздраве. Из-за коронавируса спрос на ртутные градусники резко вырос, и во многих аптеках их полностью скупили. Новые поставки уже не планируются.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

Айтишник из Карелии продавал наркотики почти во все регионы России. Как сообщает karelinform.ru , мужчина проживал за границей. Оттуда он вёл IT-сопровождение всех участников преступной группировки и обеспечивал им анонимность. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Тюменская область

В Тобольске канализационные стоки попадают в Иртыш, эту же воду позже используют для промышленности, питьевого и бытового водоснабжения населения. Как сообщает nashgorod.ru , в регионе за последние 10 лет зафиксировали резкий рост онкологических заболеваний. Эксперты уверены, что дело в воде, которую пьют граждане.

Хабаровский край

В Хабаровском крае отравили воду в Амуре. Как сообщает transsibinfo.com , специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сразу шести веществ. Некоторые из них больше нормы в 30 раз. Местная администрация посоветовала воздержаться от ловли рыбы.

Ставропольский край

Главного врача Пятигорского роддома отправили в отставку после того, как сотрудники учреждения выступили против передачи здания под коронавирусный госпиталь. Как пишет newstracker.ru , увольнение объяснили тем, что главврач не провёл разъяснительную работу с недовольными сотрудниками.

Челябинская область

В Челябинской области начали продавать места в очереди к врачу и на КТ. Как пишет «Курс дела» , такие объявления местные жители начали находить в Сети. Час ожидания в коридоре больницы стоит примерно 200 рублей. В очередь на платное место люди записываются за три дня. Из-за роста заболевших COVID-19 поликлиники и больницы региона работают на пределе возможностей.

ХМАО

Прокуратура ХМАО после проведённой проверки нашла нарушения в подаче воды населению, сообщает muksun.fm . Во время проверочных мероприятий были обнаружены факты ненадлежащего содержания объектов водоснабжения, а также их ремонта и реконструкции. Ранее жители региона устраивали одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к проблеме с некачественным водоснабжением и завышенными тарифами.

Волгоградская область

В Волгограде избегавшую проверок УК лишили права управления домами. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , УК игнорировала требования проводящих проверки должностных лиц и не предоставляла запрашиваемые сведения и документы. За уклонение от проверок организация не раз уже привлекалась к административной ответственности. Теперь собственникам необходимо провести собрание по выбору новой управляющей компании.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле во время урока физкультуры в гимназии № 18 собака покусала двоих учеников, пишет издание tagilcity.ru . Детям немедленно была оказана медицинская помощь в школьном кабинете и выданы направления в поликлинику для дополнительного обследования. Руководство школы обратились в администрацию с просьбой оказать содействие в отлове собак. В регионе уже были подобные случаи.

Ленинградская область

Власти Санкт-Петербурга начали отзывать у организаций QR-коды, которые дают право работать в период режима повышенной готовности, введённого в городе из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на портале newia.ru , QR-кодов лишились некоторые торговые точки сетей «Дикси» и «Магнит», а также одно из отделений Сбербанка. Наиболее распространённой причиной потери разрешений называют отсутствие средств индивидуальной защиты.

gov.spb.ru

Хакасия

Здравоохранение Республики Хакасия работает на пределе возможностей: в связи с новой вспышкой коронавируса в республике потребовались дополнительные койки для лечения больных с COVID-19 и дополнительные объёмы лабораторных исследований. Как сообщает newkhakasiya.online , в регионе растёт число пациентов с диагнозом ОРВИ, у которых имеется единственный симптом заражения коронавирусом — потеря обоняния.

Сибирь

В Новосибирске умерла девушка, пытавшаяся спасти упавшего с дамбы ГЭС любителя селфи. Как пишет atas.info , компания молодых людей решила сделать фотографии в ночь на 20 октября. Когда один из них упал, двое других попытались ему помочь и тоже оказались в воде. Из реки удалось самостоятельно выбраться только одному мужчине. Девушку достали из воды и в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где она скончалась. Поиски пропавшего 25-летнего мужчины продолжаются.