Власти российского региона предупредили об угрозе засухи В Ростовской области на фоне угрозы засухи ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, бедствие может привести к гибели сельскохозяйственных культур.

С первыми днями лета в Ростовскую область пришла жара. Не успели аграрии подсчитать убытки из-за майских заморозков, как возникла новая угроза — почвенная засуха, которая может повлечь гибель сельхозкультур, — написал Голубев.

По его словам, режим повышенной готовности вводится с 12:00 4 июня, соответствующее распоряжение уже подписано. Помимо этого, губернатор поручил в ежедневном режиме отслеживать развитие ситуации в сельском хозяйстве, а также скорректировать структуру посевных площадей в случае возможной гибели сельхозкультур.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла, что ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. По ее словам, сроки пока не определены. Также она добавила, что Минсельхоз будет просить у правительства компенсировать плодовые культуры.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в муниципалитетах региона из-за заморозков был введен режим чрезвычайной ситуации. Непогода нанесла ущерб посевам на площади более 140 тысяч гектаров.