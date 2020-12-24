Власти Москвы установили сроки зимних каникул

https://static.news.ru/photo/f48e08fc-45cc-11eb-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичных школах каникулы начнутся не раньше 31 декабря и продлятся не позднее 10 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки в четверг.

В образовательных организациях, работающих по традиционному и по модульному режиму обучения, зимние каникулы могут начинаться не ранее 31 декабря 2020 года и заканчиваться не позднее 10 января 2021 года, — отметили в департаменте.

В департаменте, однако, подчеркнули, что он определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а вот даты их начала и конца устанавливают школы самостоятельно по решению управляющего совета. Школы при этом ответственны за качество образования и обязаны в полном объёме реализовать программы согласно федеральным стандартам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект закона о дистанционке для школьников примут в весеннюю сессию и он будет регулировать такой формат образовательного процесса только при режиме ЧС, сообщал NEWS.ru.