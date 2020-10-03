Власти Москвы рассказали, как животные оказываются в приюте

Чаще всего городские службы забирают кошек и собак, которые бегают по улицам без чипов и ошейников, а вот породистых питомцев к дверям приютов подбрасывают сами хозяева. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
В Москве работают 13 муниципальных приютов. Туда и попадают дворняжки, которые никому не нужны.
Чаще всего животные попадают в приюты в результате отлова — городские службы забирают с улиц всех собак и кошек, у которых нет чипов или ошейников. Заявки на отлов подают в управу жители, когда видят бродяжек во дворах или подъездах. Породистые животные службам отлова попадаются редко. Чаще чистокровных питомцев подбрасывают сами хозяева, — приводит сообщение департамента РИА Новости.