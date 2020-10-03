Власти Москвы рассказали, как животные оказываются в приюте

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Чаще всего городские службы забирают кошек и собак, которые бегают по улицам без чипов и ошейников, а вот породистых питомцев к дверям приютов подбрасывают сами хозяева. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

В Москве работают 13 муниципальных приютов. Туда и попадают дворняжки, которые никому не нужны.