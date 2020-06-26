Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

https://static.news.ru/photo/8c0c61a2-b7b0-11ea-b85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проведении митинга 4 июля в центре Москвы отказано из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Совместная акция «Левого фронта», Партии дела, «Другой России» и Объединённой коммунистической партии должна была быть посвящена результатам голосования по поправкам к Конституции.

В целях предотвращения распространения на территории города коронавируса проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано, — сообщил РИА Новости Олейник.

Он отметил, что ранее в ходе изучения уведомления о митинге рассматривалась возможность его проведения в парке культуры и отдыха «Сокольники» в случае снятия режима повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, ранее координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов анонсировал проведение первого митинга в Москве после карантина. По его словам, он был согласован столичной мэрией и в нём должны были принять участие не более тысячи человек. Мероприятие должно было стать первым митингом после отмены режима самоизоляции. На акции участники готовы были соблюдать социальную дистанцию.