Власти Москвы объявили, что сфера торговли и услуг вышла на прежний уровень

https://static.news.ru/photo/27d2888e-ee96-11ea-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сфера торговли и услуг в Москве в целом вышла на докризисный уровень, основные проблемы в торговле могут быть решены уже до конца года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что развитие ситуации будет во многом зависеть от эпидемиологической обстановки.

В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень, — цитирует РИА Новости Собянина.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеоконференции, мэр столицы отметил, что восстановление этих сфер идёт быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на «огромное количество проблем» у ряда предприятий в сфере дистанционной и мелкооптовой торговли.

Но я думаю, что всё-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены. Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации в стране и в городе, — добавил Собянин.

Как писал NEWS.ru, московские власти не собираются снова закрывать предприятия из-за ситуации с коронавирусом, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов. Так он прокомментировал слухи о возможных новых ограничениях. Он также подчеркнул, что город готов к любому развитию ситуации. В настоящее время, по его словам, в Москве стабильная ситуация по инфицированным и по количеству коек в больницах.