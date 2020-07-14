Власти Крыма отменяют двухнедельный карантин для прибывающих из зарубежья

https://static.news.ru/photo/861b2c98-c600-11ea-831e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в Крым из зарубежья официально отменяется властями республики со среды, 15 июля.

Соответствующая поправка внесена главой региона Сергеем Аксёновым в его мартовский указ «О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым», передаёт «Интерфакс».

В частности, в документе было прописано, что прибывающие в Крым из-за границы обязаны предоставлять «достоверные сведения путём заполнения анкеты», а также должны «соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора». Ранее Сергей Аксёнов заверил, что республика уже не вернётся к практике обсервации.

В теории — да, но на практике такого уже не будет. Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею в виду об открытии турбизнеса, повлекут ещё большие последствия. На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем. Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет, — заявил Аксёнов в ходе онлайн-пресс-конференции, прошедшей 8 июля.

Глава региона также напомнил, что у республики сегодня находятся в резерве 956 коек — заполнено из них менее 10%.

Согласно последним данным, в Крыму коронавирусной инфекцией заразились с начала пандемии 889 человек, из них выздоровели 657 человек, скончались 12 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.