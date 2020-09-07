Власти Башкирии введут штрафы за неправильное погребение умерших

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Депутаты Госсобрания Башкирии намерены ввести штрафы за нарушение порядка погребения умерших или оказания услуг по погребению. В частности, наказать могут за неправильную установку памятников и могильных оград, а также за некорректное поведение на кладбищах.

Соответствующие изменения парламентарии планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект рассмотрят уже в сентябре.

Необходимость подобных штрафов депутаты объяснили многочисленными жалобами избирателей, которые не могут безвозмездно получить минимальный перечень гарантированных государством ритуальных услуг. Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачёв, законопроект призван пресечь желание спекулировать на чужой беде.

Он добавил, что инициатива также призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории.

В частности, предлагается за ненадлежащее содержание мест погребения штрафовать для граждан от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, юридические — от 5 до 10 тыс. За нарушение порядка погребения или оказания услуг по погребению для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 до 20 тыс. рублей. Неправильная установка памятников и могильных оград повлечёт штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 до 7 тыс. рублей для должностных лиц, пишет РБК.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить в десять раз штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны. Соответствующий законопроект об ужесточении административной ответственности предложили в комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщал NEWS.ru.