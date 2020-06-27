Виновная в гибели двух детей жительница Урала заплатит штраф

https://static.news.ru/photo/44554a56-b9e8-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кировградский городской суд в Свердловской области освободил от уголовной ответственности женщину, по вине которой во время пожара погибли двое её детей. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подсудимую признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности, совершенном лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлёкшее смерть двух и более лиц.

Постановление суда вступило в законную силу, — сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно данным ведомства, с февраля 2016 года женщина вместе со своими двумя малолетними детьми и супругом проживала в арендованной квартире в посёлке Нейво-Рудянка на улице Молодцова. Как считает следствие, утром 14 сентября прошлого года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула вместе с детьми, оставив включённым отопительный прибор. Позднее на площади пять квадратных метров началось возгорание, в результате которого дети отравились угарным газом. Отец в это время был на работе, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, до прибытия пожарных из двухэтажного дома эвакуировались шесть человек, в том числе двое детей. Огонь удалось потушить за пять минут. В ликвидации были задействованы две единицы спецтехники и пять спасателей.