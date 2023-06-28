Baza: вице-премьера КЧР заподозрили в хищении денег на больницу

Фото: kchr.ru

Ирина Гербекова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой по обвинению в создании преступного сообщества, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, вице-премьера КЧР подозревают в крупных хищениях во время работы главврачом Черкесской республиканской клинической больницы.

По версии следствия, Гербекова в бытность главврачом больницы создала преступное сообщество, в которое вошли главный бухгалтер, кассир и несколько предпринимателей. По данным Baza, группа занимались хищением средств, которые выделялись на больницу.

Деньги расхищались через закупки медикаментов и препаратов, фиктивные сделки и договоры, списание топлива и начисление зарплат. Среди подозреваемых в основном женщины. Вице-премьеру КЧР и ее бывшим подчиненным может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что бывшего руководителя отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны РФ Сергея Кушнарева приговорили к четырем годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что в результате сговора были похищены более 320 млн рублей.