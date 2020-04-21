Въезд в ряд городов Коми ограничили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/adeae1b8-83e4-11ea-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти республики Коми ввели ограничения на въезд в несколько городов для предотвращения распространения COVID-19.

Ограничительные меры распространяются на Воркуту, Печору, Усинск и Ухту, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы республики Владимира Уйбу.

Численность инфицированных в Коми превышает 300 человек. Республика входит в число регионов, где больше всего заражённых на 100 тысяч населения.

В целом по России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Княжпогостской центральной районной больнице в Коми ввели карантинный режим. При этом персонал медучреждения продолжает работу.