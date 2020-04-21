Въезд в ряд городов Коми ограничили из-за коронавируса

Власти республики Коми ввели ограничения на въезд в несколько городов для предотвращения распространения COVID-19.
Ограничительные меры распространяются на Воркуту, Печору, Усинск и Ухту,
Численность инфицированных в Коми превышает 300 человек. Республика входит в число регионов, где больше всего заражённых на 100 тысяч населения.
В целом по России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.
В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Княжпогостской центральной районной больнице в Коми ввели карантинный режим. При этом персонал медучреждения продолжает работу.
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