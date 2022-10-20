Ветеринар нашел объяснение, почему курганские косули превратились в «зомби» Ветеринар Шеляков нашел объяснение, почему курганские косули превратились в «зомби»

Фото: Erhard Nerger/imagebroker.com/Global Look Press

Косули в курганской области превратились в «зомби», поскольку отравились ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он пояснил, что яд мог попасть в водоемы или почву, что гарантирует отравление лесной пищи, которую употребляют животные.

Тут надо понимать, что подобное поведение косуль, очевидно связанно с отравлением ядохимикатами. Яд мог попасть в водоемы или почву, что гарантирует отравление лесной пищи и растений, а они в свою очередь передают его к животным, — сказал Шеляков.

По его словам, копытные могли легко отравиться грибами или забродившими ягодами, что объясняет кровоподтеки из глаз и пятна от ушибов на телах косуль. Он отметил, что самотравмирование — следствие того, что животные находятся в состоянии, по всем признакам напоминающем выход из наркоза.

Соответственно отсюда и дезориентация, и снижение болевого порока, что и приводит к сильным травмам у животных. В таком состоянии Косуля может спокойно не просто травмировать глаз, а например, вырвать с корнем, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что необходимо дождаться результатов анализов или патологоанатомического заключения.

Ранее сообщалось, что в Курганской области выявили около 30 косуль, зараженных неизвестной болезнью. У животных течет пена изо рта, кровоточат и гноятся глаза, они ходят кругами и бьются в конвульсиях, однако ветеринары говорят, что сталкиваются с таким впервые.