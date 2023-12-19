Ветерана СВО избивали в Петербурге под крики «русская свинья» Напавшие на ветерана СВО в Петербурге выкрикивали националистические оскорбления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инвалид и ветеран СВО Виталий Павловский, подвергшийся избиению в Санкт-Петербурге, рассказал Regnum, что нападавшие оскорбляли его, называя «русской свиньей». По словам петербуржца, угрозы и оскорбления со стороны двоих мужчин посыпались в его адрес после того, как он сделал им замечание из-за парковки автомобиля в неположенном месте.

«Ты — русская свинья!» Они это говорили во время избиения. Они были не русские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься. Даже когда полиция приехала, они не останавливались, — рассказал Павловский.

Нападение попало на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин начинают бить прохожего возле машины, припаркованной на тротуаре. Повалив ветерана СВО на проезжую часть, они продолжали избивать его, нанося удары по голове и телу.

Инвалида избивали на глазах у супруги, которая все это время находилась рядом. По словам Павловского, его жену не ударили, но она ободрала колени, ползая и пытаясь оттащить нападавших.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что избиение ветерана СВО, потерявшего в бою руку, — это «что-то за гранью понимания о хорошем и плохом». Он выразил надежду, что нападавшие понесут справедливое наказание. Их задержали, возбуждено уголовное дело.