Отсидевший пьяный подросток угнал авто для девушки и попал под «Газель» В Каменске-Уральском пьяный подросток угнал автомобиль для девушки и попал с ней под «Газель»

Фото: kulive/vk.com

В Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель», сообщает телеканал РЕН ТВ. Их обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.

По данным журналистов, подросток уже не в первый раз угоняет автомобиль — похожий случай произошел в мае 2022 года. Тогда он также устроил аварию на дороге, в результате которой пострадали два подростка. Он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а незадолго до нового ДТП он вернулся из колонии. Сейчас юноше может грозить новый срок.

Ранее в Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль и врезались в дерево. В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию. По данным СМИ, после происшествия 17-летняя девушка скрылась с места ДТП. Младший из подростков был доставлен в больницу, где после скончался. 21-летнему водителю грозит до 12 лет колонии, сейчас он помещен под стражу за езду в нетрезвом виде.

Как утверждают авторы Telegram-канала Don Mash, подростки угнали автомобиль неподалеку от воинской части у новочеркасского офицера. Он узнал об угоне после аварии, так как все это время находился на работе.