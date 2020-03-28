Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шестьдесят три пассажира чартерного рейса из Таиланда проигнорировали требование обратиться к врачу и самоизолироваться на Камчатке. Сейчас составлены списки нарушителей, к ним применят максимально жёсткое наказание.

Всего на борту находились 267 человек, многие выполнили требование карантина. Борт прибыл на Камчатку 24 марта, говорится в сообщении правительства региона.

Поведение тех, кто не пошёл к врачу после заграницы, названо крайне безответственным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр театра и кино Юрий Грымов был удивлён, вернувшись на родину после гастролей в Токио. По его словам, он вернулся едва ли не последним рейсом из Японии и не ожидал такого приёма.

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