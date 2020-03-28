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Кинотеатры только в 38 регионах закрылись после поручения правительства о приостановке их деятельности из-за коронавируса, остальные российские субъекты своевременно не отреагировали на это решение.

В 38 субъектах РФ высшие должностные лица и органы исполнительной власти своевременно отреагировали на поручение и приняли нормативные акты, приостанавливающие деятельность, — сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя Ассоциации...