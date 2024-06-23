Велосипедист набросился с ножом на двух сочинцев В Сочи задержали напавшего с ножом на двух человек велосипедиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Велосипедист вступил в словесную перепалку с таксистом в Сочи, в ходе которой ударил ножом оппонента, а также ранил прохожего, заступившегося за пострадавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Нападавшим оказался 31-летний мужчина, он был задержан и доставлен в отделение полиции.

В результате словесной перепалки 31-летний местный житель на велосипеде достал нож и ударил им оппонента. За пострадавшего заступился прохожий, который в результате потасовки также был ранен. Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел полиции Хостинского района Сочи, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли нож и направили его на экспертизу. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их отправили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мужчин бросались на местных жителей с ножом, выкрикивали нацистские лозунги и применяли газовый баллончик возле Лахта Центра. По информации СМИ, они были задержаны полицией. Подозреваемыми оказались слесарь и его безработные друзья, которым было по 30 лет.