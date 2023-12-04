ВДВ поразили «Ланцетами» станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Расчеты разведывательных беспилотников обнаружили на правом берегу Днепра огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и станции связи, через которые велось управление украинскими подразделениями, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что после передачи координат целей бойцы ВДВ нанесли точные удары барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи, — подчеркнули представители министерства.

Ранее военный эксперт директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в мире не существует ни одной системы противовоздушной обороны, способной ликвидировать российский дрон-камикадзе «Ланцет», поскольку он действует на очень высокой скорости и способен маневрировать. Также в зоне спецоперации на Украине хорошо себя проявили ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и танк Т-90М «Прорыв», подчеркнул эксперт.

В ноябре российские снайперы получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor для работы в зоне спецоперации. Гендиректор компании BespokeGun Ярослав Табольский пояснил, что каждое такое орудие представляет собой комплекс (винтовка, боеприпасы, тюнинг, прицелы), индивидуально подобранный и собранный по требованиям каждого стрелка.