«Вам не рады!»: хабаровчане написали тысячи комментариев врио губернатора

https://static.news.ru/photo/8c9b2af2-cb12-11ea-8a61-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: degtyarev_info/instagram.com

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв разместил в своём Instagram запись отрывка новостей Первого канала о своём назначении, под которой в скором времени появились несколько тысяч гневных комментариев.

К утру 21 июля пост набрал более четырёх тысяч откликов.

Господи, какой стыд! Нам уже в открытую показывают, что плюют на наше мнение/выбор/требования/просьбы. Уже не только народа Хабаровского края, но и всей России, — этот комментарий получил более 3,5 тысячи лайков.

Также пользователи соцсети выражают мнение, что назначение положит конец политической карьере Дегтярёва, что он надолго не задержится на посту, что люди ему не рады. Многие считают, что ещё не поздно отказаться от должности.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. В этот же день Путин предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, Михаил Дегтярёв будет представлен региональному правительству 21 июля, сообщает пресс-служба администрации края.