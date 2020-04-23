В Златоусте планируют ввести пропускной режим по примеру Москвы

https://static.news.ru/photo/44196ee8-8543-11ea-af44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Златоуст может стать первым городом в Челябинской области, где будет действовать пропускной режим, аналогичный московскому. Об этом заявил первый вице-губернатор региона Виктор Мамин.

О введении пропускного режима местные власти задумались в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом: за последние сутки выявлено 57 новых случаев, из которых на долю Златоуста приходятся 44.

Когда заражённых много и у каждого просто физически тяжело отработать контакты, может возникнуть ситуация, что цифровая система пропусков поможет сократить эти контакты, — цитирует чиновника сайт URA.RU.

Очагом заражения в Златоусте стала городская больница. К вспышке инфекции привели ошибки в оказании медпомощи. По данному факту Роспотребнадзор проводит расследование. Больница закрыта на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 был выявлен у 60 сотрудников клиники в подмосковных Люберцах. Врачи обратились в правоохранительные органы с требованием проверить действия руководства медучреждения.

В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли — 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.