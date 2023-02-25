В Запорожье назвали сроки нового наступления ВСУ Рогов: ВСУ могут начать наступление на Запорожскую область в конце марта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Южном направлении в Запорожской области, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его прогнозам, наступление украинских военнослужащих может начаться уже в конце марта, однако все будет зависеть от численности войск.

Мы ждем и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в «топку», с учетом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ, — отметил Рогов.

При этом он подчеркнул, что сейчас бойцы ВСУ возводят укрепрайоны на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Основные резервы украинских войск располагаются в Днепропетровской области, утверждает Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве полным ходом идет подготовка к военным шагам по возвращению Крыма в состав страны. Морально Украина готова вернуть свою территорию, утверждает Зеленский.