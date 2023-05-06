В Запорожье могут эвакуировать больше населенных пунктов, чем планировалось

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press

Эвакуация жителей

Перечень прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, могут расширить, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее список состоял из 18 субъектов, однако теперь он может быть скорректирован. Рогов заявил об активности авиации НАТО у границ и напомнил о военных учениях в Польше.

Исходя из суммы указанных факторов, было принято решение об объявлении частичной эвакуации из ряда населенных пунктов, находящихся близ Запорожской ЛБС, с дальнейшим перемещением людей в тыл — на Юг области. Правда, как оказалось, не все населенные пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет еще скорректирован, — написал он.

Он подчеркнул, что предложенная мера не является оставлением городов. По его словам, власти таким образом стремятся обезопасить граждан от обстрелов и эвакуация — одна из мер предосторожности.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды. Решение было принято по итогам рабочего совещания Совета безопасности региона, уточнил он.