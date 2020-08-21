В Ярославле спасатели расчистили завалы на месте взрыва газа в многоэтажке

https://static.news.ru/photo/5e141c1a-e4a4-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs.yaroslavl

Разбор завалов на месте взрыва в многоэтажном доме на улице Батова в Ярославле завершён. Об этом заявили в правительстве региона.

Дом был проверен с помощью диагностического комплекса «Струна». После анализа данных станет известно, можно ли эксплуатировать здание дальше.

ЧП произошло 21 августа. По версии следствия, основной причиной взрыва стала утечка газа из квартиры на четвёртом этаже. Обрушились перекрытия между шестым и первым этажами, а также внешняя стена здания с пятого по третий этаж. Повреждения получили 12 квартир, шесть из них уничтожены полностью.

Погибли две женщины и восьмилетний ребёнок. Власти региона выплатят пострадавшим по 200 тысяч рублей. Семьям погибших — по одному миллиону компенсации. В одной семье погибли два человека — она получит два миллиона.

NEWS.ru писал, что в МЧС проверит сведения по 38 жильцам разрушенного подъезда. Всего в нём зарегистрировано 115 человек, судьба 77 известна. Данные по 38 людям уточняются.