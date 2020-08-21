В Ярославле сотрудники МЧС после взрыва газа спасли из дома кошку

https://static.news.ru/photo/b79c666e-e483-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Семён Ивкин, проживающий в разрушенном от взрыва газа доме в Ярославле, рассказал, как сотрудники МЧС вызволили из дома его кошку по кличке Иззи.

Мужчина сообщил, что в момент ЧП был в гостях, кошка осталась дома. Когда он с семьёй вернулся, то в здание уже никого не пускали.

И вот сегодня утром мы дали спасателям ключи, они сходили и вынесли нам переноску с кошкой. Большое им спасибо, — рассказал мужчина журналистам НТВ.

Ивкин признался, что девятилетняя кошка была очень напугана происходящим, но сейчас животное приходит в себя.

Сотрудники МЧС рассказали, что жильцы дома обращаются к спасателям с просьбой вынести из квартир домашних питомцев. Если попасть в квартиру безопасно, тогда животных вызволяют и передают хозяевам.

NEWS.ru писал, что спасатели вытащили из-под бетонной плиты пострадавшую от взрыва газа женщину. По счастливой случайности она не получила ни одного перелома. Женщина рассказала, что в момент взрыва муж и сын находились в разных комнатах. Члены её семьи остались живы, даже нашёлся кот.

ЧП произошло на улице Батова 21 августа. По предварительным данных, причиной взрыва стала утечка газа в квартире на четвёртом этаже. Погибли две женщины и восьмилетний ребёнок.