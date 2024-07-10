В Выборге педофил заставил двоих детей записать интимный ролик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В городе Выборге Ленинградской области 41-летняя женщина обратилась в полицию из-за развратных действий педофила по отношению к ее детям, сообщает «ЛенТВ24». Злоумышленник заставил ее детей 11 и 12 лет сняться в обнаженном виде и далее отправить запись ему в мессенджер Telegram.

Инцидент произошел 7 июля, уточняет РЕН ТВ. В полицию женщина обратилась 8 июля. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее в Оренбурге тинейджеры избили иностранцев, которые пытались приставать к девочкам. Инцидент произошел на пляже недалеко от места под названием Марсово поле. Со слов подростков, младший из мигрантов снимал девушек на видео, а старший подплыл к одной из них под водой и якобы стянул с нее купальник.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток. Позже он попросил его преподать урок плавания, но перед этим предложил зайти в кусты. Там мужчина начал трогать подростка и склонять к половому контакту. Мальчик рассказал о произошедшем матери. Родительница обратилась в полицию.