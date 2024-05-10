В Волгограде поймали студента, который поджег вышки связи Baza: сотрудники ФСБ задержали студента, поджегшего две вышки связи в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали студента, который поджег две вышки связи в Волгограде, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, молодой человек действовал вместе с 14-летними школьниками по инструкции от неизвестных лиц.

Задержанным оказался студент четвертого курса Волгоградского строительного колледжа. По данным канала, кураторы, с которыми он общался через мессенджеры, пообещали ему выплатить $400 долларов за поджог базовых станций телефонного оператора в Волгограде и поселке Царицыно. Ущерб от пожара оценили в 2 млн рублей. Вместе со студентом сотрудники ФСБ задержали других его совершеннолетних подельников, против них возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

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