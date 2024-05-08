В Крыму предотвратили теракт на железной дороге «Коммерсант»: завербованный СБУ житель Керчи планировал подорвать рельсы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Безработный житель Керчи планировал подорвать рельсы на железной дороге, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчину завербовали украинские спецслужбы.

Утверждается, что злоумышленник собирался использовать самодельную взрывчатку. Путем подрыва он хотел нарушить поставки топлива в зону спецоперации. Мужчина готовил преступление более полугода.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее он был судим за грабеж. В ходе обысков по месту жительства фигуранта найдены компоненты для изготовления СВУ, в том числе микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода.

Обвиняемый рассказал, что приобрел компоненты по указанию куратора из СБУ. Он обучал его диверсионно-террористической деятельность в онлайн-режиме. За выполнение задания мужчине пообещали помочь покинуть Россию, а также солидное денежное вознаграждение.

Ранее в Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины. По данным регионального управления ФСБ, подозреваемый хранил дома взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов в регионе.