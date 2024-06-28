В Волгограде дачник облил соседку бензином и поджег В Волгограде пытавшийся сжечь соседку дачник предстанет перед судом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде перед судом предстанет 57-летний местный житель, который 18 апреля пытался сжечь 46-летнюю соседку по дачному участку, передает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Он облил ее бензином и поджег. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. С обширными ожогами женщину доставили в реанимацию. Медики смогли сохранить ей жизнь.

18 апреля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из садоводческих товариществ, на почве личных неприязненных отношений облил свою 46-летнюю соседку легко воспламеняющейся жидкостью, а затем поджег женщину зажигалкой, — сообщили в СКР.

Ранее в Иловлинском районе Волгоградской области 45-летняя местная жительница ударила 72-летнюю пенсионерку ножом в бедро. Пожилая женщина скончалась от кровопотери. Поножовщина произошла во время застолья в последние дни новогодних праздников — 9 января. За это преступление виновная проведет в колонии восемь лет и шесть месяцев. Разбирательство велось по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».