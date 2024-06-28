Пьяная женщина убила пенсионерку, ударив ее ножом в бедро Под Волгоградом женщина села на 8,5 года за убийство пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иловлинском районе Волгоградской области 45-летняя местная жительница ударила 72-летнюю пенсионерку ножом в бедро, сообщает пресс-служба следственного управления СКР. Пожилая женщина скончалась от кровопотери.

9 января 2024 года осужденная и ее 72-летняя знакомая находились в одном из частных домовладений на улице Садовой в хуторе Краснодонском. В ходе распития спиртных напитков между женщинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла один удар ножом в область бедра пенсионерки. Потерпевшей выжить не удалось, она скончалась в результате обильной кровопотери, — сообщили в Следкоме.

Районный суд приговорил местную жительницу к 8,5 года колонии общего режима. Разбирательство велось по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее сообщалось, что житель Барнаула приговорен к 7,5 года лишения свободы по делу об убийстве мужчины, произошедшем в ходе совместной пьянки. Также известно, что осужденный должен будет выплатить один миллион рублей родственникам убитого, у которого остались жена и пятеро детей.