Россиянин вилкой убил соседа за оскорбление во время застолья Житель Барнаула получил 7,5 года за убийство соседа вилкой

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Житель Барнаула приговорен к 7,5 года лишения свободы по делу об убийстве мужчины, произошедшем в ходе совместной пьянки, сообщает NGS22.RU со ссылкой на региональную прокуратуру. Также известно, что осужденный должен будет выплатить один миллион рублей родственникам убитого, у которого остались жена и пятеро детей.

Согласно материалам дела, конфликт между мужчинами произошел во время застолья в начале декабря 2023 года: один из гостей оскорбил хозяина дома. Последний не стал вступать в словесную перепалку и, вооружившись вилкой, набросился на обидчика, ударив его вилкой и кулаками. Несмотря на кровоточащую рану в области груди, пострадавший не стал обращаться к врачам и продолжил выпивать. На следующее утро его обнаружили лежащим на полу без признаков жизни.

Ранее пожилой житель Тюменской области зарезал своего друга из-за отказа уйти домой. Известно, что мужчина нанес гостю не менее шести ударов ножом, пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

До этого в Калужской области супруг вывез жену ближе к лесополосе, убил ее из арбалета и спрятал труп. Позже он заявил о ее пропаже. Уже в ходе первоначальных следственных действий сотрудники СК получили данные о его причастности к убийству.